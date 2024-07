Juhtkiri Süüdi on süüdlane

Lõppeval nädalal pidime esimese poolaasta statistikat kokku võttes tõdema, et Tartu maakonnas on kuritegevus tõusuteel. Ehkki koondarvu kaheprotsendises kasvus ei pruugi peituda midagi murrangulist või katastroofilist, on kahetsusväärne juba ainuüksi fakt, et me ei saa rääkida langusest.