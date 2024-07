Autovabaduse puiestee lava vallutavad peagi soomlased

Sellel aastal võtab autovabaduse puiestee osana Euroopa kultuuripealinna programmist rahvusvahelise mõõtme. Lisaks kodumaistele artistidele on siin esinenud ning veel tulekul mitu välisartisti. «Alles eelmisel nädalal võõrustasime lätlasi ning sel nädalal saame nautida põhjanaabrite muusikat,» tutvustas Tartu 2024 juht Kuldar Leis.

Kell 19 esinev Pulkka on kui kingitus Turu linnalt Tartu 2024-le. Bänd tutvustas, et esitavad tartlastele souli ning mängivad gruuvi sellistelt artistidelt nagu Robert Glasper, Yebba ja isegi Michael Jackson. Bändi muusika on kiire nagu soomlaste lemmiktalispordivahend, sest Pulkka tähendab nimelt kelku.