Idee autor, arhitektuuritudeng Heidi Jagus rääkis, et sai Annelinna südamesse kerkinud astmestiku rajamiseks inspiratsiooni kohalikust arhitektuurist, kortermajade nurgelisusest. Jagus lisas, et tavaliselt ehitatakse sellised uued installatsioonid kesklinna, kuid tema arvates on tore, kui ka mujal linnaruumi arendatakse.