Vaata ette Levib petuskeem, kus tartlastele lubatakse tasuta bussisõidu õigust

Sellise nimega lehekülg loodi Facebooki pühapäeval. «Hangi Tartu transpordikaart ja naudi tasuta sõite aasta aega!» seisab postitustes. Selle alla on omakorda kommenteerinud võõrapäraste nimedega libakontod, et kampaania on aus ja nemad on oma bussikaardi juba kätte saanud.

Kümneid helistajaid

Sellist kampaaniat Tartu linn aga korraldanud pole, vaid tegu on petuskeemiga. Infokeskuse koordinaator Angelika Rähn ütles, et õnneks on paljud inimesed ettevaatlikud olnud. Ainuüksi esmaspäeval helistas infokeskusesse ligi 30 linast, et infot kontrollida.

Järgmistel päevadel helistati juba vähem. Kuid täna teatas üks helistaja Rähnile, et sai petta ja jäi ilma 53 eurost. Panga abil sai ta teada, et raha kanti Kreekasse.

Sarnane petuskeem levis ka aprillis. Foto: kuvatõmmis / Tartu linn

Angelika Rähn toonitas, et kui Tartu linn mingi kampaania korraldab, levitatakse sellest infot ainult ametlikes kanalites. Kahtlase nimega gruppide ja lehekülgede infosse tuleks suhtuda kui pettusse.

Politsei Tartu menetlustalituse juht Timo Reinthal ütles, et konkreetselt selle petuskeemiga nende poole pöördutud ei ole.

Palju petuskeeme

Kuid Reinthali sõnul on kurb reaalsus see, et petturid üritavad kas uue või vana skeemiga inimesi petta ja seeläbi neilt võimalikult palju raha kätte saada. «Petturid on kavalad ja leiavad üha rohkem viise, kuidas muuta end usaldusväärsemaks,» nentis Reinthal.