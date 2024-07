Pane tähele Levib petuskeem, kus tartlastele lubatakse tasuta bussisõidu õigust

Sellise nimega lehekülg loodi Facebooki pühapäeval. «Hangi Tartu transpordikaart ja naudi tasuta sõite aasta aega!» seisab postitustes. Selle alla on omakorda kommenteerinud võõrapäraste nimedega libakontod, et kampaania on aus ja nemad on oma bussikaardi juba kätte saanud.