Tartu- ja Jõgevamaa päästjad sõidavad Hispaaniasse appi metsatulekahjudega võitlema

Eesti päästjad lähevad välisriiki metsatulekahjusid kustutama esimest korda. Appi minnakse selleks, et saada kogemust, mida Eestist saada ei ole võimalik, selgitas päästeameti päästetööde osakonna ekspert Kaarel Langemets. «Sama oluline on asjaolu, et kui käime ise teistel abis, tullakse ka meile vajadusel appi. Hindamatu on ka tekkiv koostöövõrgustik,» ütles ta.

Mõlemas meeskonnas on 20 liiget ning kohapeal ollakse kaks nädalat. Esimene meeskond on 31. juulist 16. augustini Hispaania keskosas Castilla-La Manchas, teine meeskond 15. augustist 31. augustini Hispaania loodeosas Galicias. Mõlemad kohad, kuhu päästjad lähevad, on mägised, kusjuures Galicia on üks Hispaania metsarikkamaid piirkondi.



Tartu- ja Jõgevamaalt läheb Hispaaniasse appi seitse meest: Põltsamaa, Mustvee ja Tartu komandost kokku kolm meest ehk igast üks ning kaks päästjat Annelinna ja kaks Elva komandost.

Teistsugused olud nõuavad ka teistsugust varustust. Päästjad saavad kergemad ühekihilised kustutusriided ja kergema kiivri, mis rohkem õhku läbi laseb. Samuti suitsu ja sädemete eest silmi kaitsvad prillid. Ka saapad peavad olema sobivad ning toetama hüppeliigest, sest sõidukiga ei pääse igale poole ligi ja jalgsi liikumist mägisel maastikul saab olema palju.

Suvised metsatulekahjud on Lõuna-Euroopas viimastel aastatel saanud suureks probleemiks. Tulekahjud võtavad hiiglaslikke mõõtmeid ning on laastavad. Ühelgi riigil pole ainult endal nii palju vahendeid ega võimalusi, et selliste suurte katastroofidega üksi toime tulla. Seetõttu kutsutakse abivägesid ka teistest riikidest. Abi koordineerib Euroopa Liidu elanikkonnakaitse mehhanism.

Sel aastal kutsuvad lisaabi neli Lõuna-Euroopa riiki: Hispaania, Prantsusmaa, Kreeka ja Portugal. Mullu käisid metsatulekahjudega võitlemisel abis kümne riigi päästjad, tänavu minnakse appi 12 riigist.