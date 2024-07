suurem valik Tartus avas tuttavas kohas uksed uus autoesindus

Inchcape Motors Fordi ärijuht Sten Esna sõnul ongi Fordi kui automargi eripära see, et on olema äärmiselt laia profiiliga mudelirivi. «Pakume nii tarbesõidukeid kui ka sõiduautosid, nii väikeseid ja ökonoomseid bensiiniautosid kui pika sõiduulatusega elektriautosid. Samuti ameerikalikku musklit ehk legendaarset Ford Mustangit,» andis ta kiire ülevaate.

Kuigi Inchcape Tartu esindus on nüüd avatud, pole uue poe avamispidu veel korraldatud- Esna sõnas, et see on planeeritud augusti esimesse poolde. Ta jätkas, et selle ajani kestab avamisperiood, mil pakutakse huvilistele võimalust saada personaalne pakkumine olemasolevale laoautole. Samuti kehtivad Inchcape Fordi Tartu esinduses avamise puhul autode remondi ja hoolduse soodushinnad.