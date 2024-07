Rahvusarhiivi talletatud filmid leiab nüüd Arkaaderist

Lisaks tavalisele filmiriiulile, kus näeb platvormil olevaid filme, saab Arkaadris, mille nimi tuleb sõnadest kaader ja arhiiv, uudistada erinevaid teoseid ka ajajoone pealt. Vanimad filmid Arkaadris on pärit juba 1912. aastast, mil tegutses Eesti esimene filmitegija Johannes Pääsuke. Tema tehtud viie minuti pikkune lühifilm «Vaateid Tartust» annab hea ülevaate, milline oli tänavune kultuuripealinn rohkem kui sada aastat tagasi.

Neile, keda Tartu kodulugu eriti huvitab, soovitab rahvusarhiivi filmiarhiivi kogumise ja Arkaadri sisu juht Maarja Hindoalla 1924. aastal filmitud ringvaadet «Eesti linnad: Tartu». «Filmil on talletatud vaateid, mida tänapäeval enam näha ei pruugi, kuid asukoht on siiski äratuntav, näiteks Kivisild,» sõnas ta ja lisas, et Arkaader meie rahva ühine audiovisuaalne mälu.