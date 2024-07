Nõukogude elu absurdist sündis karikatuure ja sürrealistlikke maale

Postamendi ühel küljel on mustal taustal valges kirjas selgitus, et see on ajalehe Edasi huumorirubriigi «Herilane» arhiiv. Kui näitusekülastaja laseb oma pilgul veidi ruumis ringi rännata, siis ta mõistab, et diplomaadikohver (pildil) ei ole kunstimuuseumi väljapanekusse sattunud kogemata.