Puhkust nautivatel tartlastel tuli linnaujulas rannalinale ruumi leidmiseks vaeva näha

Linnaujula servas veidi kõrgema koha peal istus toolidel kolm rannavalvurit, kes hullavaid lapsi terase pilguga jälgisid ja jutuajamise keskel korra ka vilet pidid puhuma, et üks julgeks läinud supleja üle jõe ei kipuks ujuma. «Emajõel on tihe laevaliiklus ja üsna tugev vool, sellepärast ei luba me üle jõe ujuda,» selgitas rannavalvur Laura Sokk.