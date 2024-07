POOLAASTA KOKKUVÕTE Jõgevamaal kuritegevus väheneb, Tartumaal kasvab. Tooni annavad rattavargad ja kelmid

See tähendab, et võrreldes eelmise aasta esimese kuue kuuga on Tartumaal kuritegevus kasvanud kaks protsenti, Jõgevamaal on kuritegude hulk aga hoopis 15 protsenti vähenenud. Enim registreeriti Tartumaal vargusi, millest teatati politseile 858 korral. Need moodustasid poolaasta kuritegude koguarvust pea poole ehk 44 protsenti.