Ülikooli peahoone naabermaja saab maa-alused betoonjalad

Ülikooli projekteerimis- ja ehitushangete spetsialist Raimo Talts märkis, et peahoone kõrval asuva muinsuskaitsealuse õppe- ja haldushoone vajumist märgati juba 1986. Juba toona tõdeti, et ehitis vajab põhjalikku uuenduskuuri, kuid ometi tuli seda oodata ligi 40 aastat.

Põhjus, miks maja rekonstrueerimine nii kaua viibis, peitub Taltsi sõnul tõsiasjas, et ülikoolile kuulub suur hulk kinnisvara, mis läbi aastate on kordategemist vajanud. «Eks see ole olnud kaalutlemise koht,» sõnas ta.