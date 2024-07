Collieri on Eestisse püütud meelitada juba aastaid, aga seni pole see õnnestunud. Artisti esindajatega on kontakti otsinud festivali Jazzkaar korraldajad. «Nüüd, kui ütlesime, et Tartu kannab Euroopa kultuuripealinna tiitlit ja püsti pannakse vot selline lava, siis managerid haarasid asjast lõpuks kinni. Seejärel tulid otsused juba pigem lihtsasti,» kirjeldas Jazzkaare turundusjuht Maret Mikk.