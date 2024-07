Krista Piirimäe: kunst olgu kõige kõrgemal

Õnneks oli kunstimajas samal ajal lahti ekspositsioon, kus Läti kuraator Inga Lāce on andnud päikesevalgusele nii suure rolli, et see on koguni näituste arvustuste pealkirjades «Tähelepanelikkus, mille sisse paistab päike» (Sirp, 21. juuni) ja «Päikesevalgus teeb kunstiga näitusesaalides lausa imet» (Tartu Postimees, 26. juuni).



Eesti kunstiajaloo grand old lady Mai Levin on arvanud, et kunstimuuseumi parim koht oleks Raadil, sest seal on palju loomulikku valgust ja loodust. Kavandatava Süku asukohal on aga teised väärtused: ühele poole jääb Emajõgi Kaarsillaga, kus kunagi asus Kivisild, ning teisele poole Vanemuise teater, mille asemel olnud hooned samuti sõjas purustati.



Kui Süku tulevase põhiekspositsiooni selgrooks saab olema kronoloogia ja stiilid, siis erandiks võiksid olla kaks ruumi. Emajõele pühendatu on täis poeesiat. Ainuüksi Aleksander Vardi loomingus on teada 16 suurepärast maali igast aastaajast ning lõhatud Kivisilda on veel rohkem maalitud. Põnevust lisaks tõsiasi, et jäädvustusi on ka samast suunast, kuhu tuleks näituseruum.



Kivisild võiks olla sissejuhatus ruumi, kus saab keskenduda Tartu ajaloo dramaatilistele sündmustele. Keskpargi kunagistest hoonetest on palju taieseid, nende hulgas sakslaste poolt põlema pandud Pallase kunstikooli hoonest.