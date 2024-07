Jaanus Kriisk: tasakaal kipub käest libisema

Meenutagem, et juba aastal 2020 tõdesid nii jahimehed kui ka suure üllatusena keskkonnagentuuri seireandmete koostajad, et karusid on meil üle kahe korra rohkem kui Eesti territoorium seda lubaks. Targemate inimeste teadmisele tuginedes mahub Eesti pindalale normaalselt elama ja tegutsema kuni 400 karu, aga meil on neid praegu suisa tuhande jagu. Nii pole ka tartlastel mõtet imestada, kui noored karud mööda Aardla tänavat jooksevad või Supilinna servas õhtuseid koerajalutajaid ehmatavad. Neid on palju ja neil pole kuhugi minna. Nagu lugeda ja kuulda on olnud, on asi lausa nii kaugele läinud, et mõnes suvilapiirkonnas ei julge pered enam lapsigi õue saata.