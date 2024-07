Kliinikumis viidi läbi Eestis erakordne vähiraviprotseduur

Ravi eesmärk oli Kärneri sõnutsi anda kasvaja märkainet koguvatele haiguskolletele maksimaalne ja eeldatavasti kasvajarakke hävitav kiirgusdoos. «Protseduuri puhul arvestatakse seejuures patsiendile maksimaalset lubatud kogu keha kiirgusdoosi ja fakti, et ravi viib paratamatult luuüdi kahjustuse ja vereloome tüvirakkude siirdamise vajaduseni. Ravi teostamise eeldus on eelnev diagnostika sama märkainega,» selgitas dr Kärner.

Selline laste onkoloogiliste haiguste kombineeritud ravi on võimalik ainult Tartu ülikooli kliinikumis mitme osakonna koostöös. «Raviks on vaja nukleaarmeditsiini meeskonda, kuhu kuuluvad arst, meditsiinifüüsik ja radioloogiatehnikud, samuti lasteonkoloogia meeskond koos luuüdi siirdamise võimekuse ja vastava pädevusega arstide ning õdedega, lisaks ööpäevaringne lasteintensiivravi valmidus,» tutvustas dr Kärner.

Ta lisas, et edukaks raviks on vajalik ka patsiendi vaprus ja koostööaltid lapsevanemad. «Vanemad said enne protseduuri lühikese kiirguskaitsekoolituse ja kiirguskaitsevahendid – selleks, et viibida mitmeid päevi koos patsiendiga kiirgusvarjestusega palatis,» lausus osakonnajuht.