Ilmar Malini mänguline looming täitis Pallase galerii otsast otsani

Pallase galerii näituse «Homo ludens» (mängiv inimene) on kureerinud Peeter Talvistu ja Holger Rajavee ning kunstniku poeg Jaan Malin oma õe Lea Malini osalusel. Kujundaja on maalikunstnik Enn Tegova. Koostamisel on nende tähelepanu all olnud ka sellised teosed, mis on harva või ei ole üldse näitustel olnud, sest asuvad erakogudes või raskesti ligipääsetavates kohtades.