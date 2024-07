Erni Kask: murdsime end rahvusvaheliste kohtumispaikade kaardile

Võib öelda, et kultuuripealinna loovkontseptsioonist ehk «Ellujäämise kunstidest» on osa saanud tuhatkond kõrget külalist Euroopast ja kaugemalt. Ja nagu öeldud, tiitliaasta on alles poole peal.

Endiselt peame töötama selle nimel, et veenda meie sõpru ja partnerid, et oleme vaatamata eksiarvamusele ligipääsetavad ning et siin on ohutu. Lõppude lõpuks kehastab meie Euroopa sõprade ja partnerite siinviibimine ning huvi Eesti vastu meie riigile üht julgeolekugarantiid. Kultuuripealinna tiitli kaudu loodud sidemed on meile selleks üliolulised. Iga meie külaline peab siin ennast tundma nii hoitud, et soovib meie juurde uuesti tagasi tulla ning võtta kaasa ka oma lähedased ja kolleegid. Ta peab olema valmis seisma meie eest ka välismaal.