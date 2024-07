Erkki Bahovski: mäkkartismi oht

Kuid kui venelased kavatsevad oma hübriidsõjas hakata tapma lääne kodanikke (meenutagem vandaalitsemisi ka meie siseministri ja venekeelse Delfi peatoimetaja autode kallal), siis tekib loomulikult küsimus, missugune reaktsioon peaks olema adekvaatne läänes, sealhulgas Eestis. Kui Venemaa lülitab oma hübriidsõjas sisse järgmise käigu, siis missugune on meie vastus? Või kas peaks üldse võimendunud hübriidsõjale vastama?

Tasakaal on siin võtmesõna. Mida see tähendab? 1950. aastate algul tabas USAd niinimetatud mäkkartism, mis äraseletatult tähendab senaator Joseph McCarthy mahitusel algatatud nõiajahti kommunistidele. McCarthy järgi varitsesid kommunistid ameeriklasi kõikjal: välisministeeriumis, Holly­woodis, sõjaväes ja loomulikult meedias. Algas suur tagakiusamine, mis rikkus paljude tublide ameeriklaste elu. Iroonia seisnes ka selles, et McCarthy ühtegi reaalset Nõukogude Liidu spiooni ei tabanud.