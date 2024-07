Valumehaanikatehase asemele kerkib ajapikku uus linnak

Valukoda OÜ kuulub ringmajandusettevõtte Cronimet juhtidele Eva Pedjakule, Marko Erlichile ja Mikk Paaksile. OÜ Valukoda juhatuse liige Helina Oinak selgitas, et neil on plaan rajada endise valumehaanikatehase territooriumile uus elamukvartal, kus oleks nii kortermajad kui ka toitlustus-, kaubandus- ja büroopinnad.

Arenduse esimene hoone on valmimas – valumehaanikatehase endisest kontorist ümberehitatud maja esimesel korrusel on äripind koos sauna ja kööginurgaga. Kortereid on kokku 22. Hoovis on parkimisplats koos elektriautode laadijatega. Jalgratastele on hoiukohad, elektriratastele laadimisvõimalused.