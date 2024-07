Rahvas koguneb laupäeval Äksi jagama eelarvamusi ja arvamusi nii kunsti kui looduse kohta

Arutelud kannavad sama ideed kui Euroopa kultuuripealinna sõnumgi – millised on ellujäämise kunstid. Kas kunst on vaid inimese loodud või tõlgendab inimene loodust? Millal on looduse kujutamine teadmine, millal teadus või kunst? Kuidas korraldada üritusi ja reisida nii, et inimese jälg oleks võimalikult väike? Millised on võimalused kultuuri kaudu mõjutada kaaskondlaste käitumist?

«Need küsimused kerkisid esile kevadisel teemakorjel ja vormuvad laupäeva keskpäeval algaval [eel]arvamusfestivalil kuueks arutelupaneeliks,» rääkis festivali pealik Kadri Valner. «Meie idee arutleda inimese ja keskkonna kooskulgemise ja vastasseisude üle kõnetas nii turismiedendajaid, raamatukogusid, loodusteadlasi kui ka looduses kulgejaid, kes pakkusid oma teemad välja.»

Äksi [eel]arvamusfestivalile on lubanud sõna sekka ütlema tulla tuntud tartlased ja laiemalt lõunaeestlased. Nende seas on loodusemehed ja harrastusteaduse edendajad Veljo Runnel ja Urmas Tartes, maastikuarhitekt Egle Nõmmoja, Lõuna-Eesti kultuuriklastri juht Kanni Kallastu koos teiste turismikorraldajatega, Tartu Oskar Lutsu raamatukogu töötajad ning ka kultuuripealinna eestvedajad. Kadri Valner loodab, et aruteludes tekivad ka vaidlused ja neist kasvavad uued ideed, seetõttu on teretulnud kõik kaasaelajad ja -arutlejad.

Eriarvamused võivad tõusta teemal, kuidas pidada keskkonnahoidlikke suurüritusi, kui keskkonnasäästlik on korduskasutatavate nõude tootmine ja pesemine ning transport. Või kas niitmata ala keset linna on laiskus või elurikkus – nii nagu vaieldakse praegu Tartus.

Samal ajal aruteludega toimuvad festivali lähiümbruses keskkonnakunsti töötoad. Kunstnik Jane Remm viib huvilised ühte Äksi koduaedadest, et vaadata, kellele see veel peale inimese koduks on, ja joonistada aeda teisest perspektiivist kui tavapärane inimese oma.

Kunstnik Kadri Kosk ärgitab loodusest võetud materjalidega ühistööd looma ning viib külalised jääaja keskuse taaskasutatud materjalidest loodud portreede näitusele Tartu tuntud inimestest. Kunstnik Hando Tamm juhib huvilised retkele Äksi galeriisse No, kus on rahvusvaheline maalinäitus «Linnast välja».

Äksi [eel]arvamusfestivali lõpetavad jääaja keskuse filmiõhtu «Metsik lõuna» ja hilisõhtune ansambli Lonitseera kontsert.

Eelmisel aastal valiti Äksi [eel]arvamusfestival Tartu valla aasta kultuuriteoks. Nagu mullu, panevad ka nüüd selle festivali korraldamisel jõud kokku jääaja keskuse, Äksi kogukonna ja Tartu vallavalitsuse vabatahtlikud. Festivalile on oodatud kõik ärksad ja keskkonnateadlikud inimesed.