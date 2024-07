Esmalt said nad kümme minutit pärast kella viite teate Elva vallast Kirepi külast, kust teatati, et alajaama hoones suitsevad juhtmed. Õnneks need päästjate saabumise ajaks leeki võtnud ei olnud ning nii said päästjad kuni elektrikute saabumiseni kaitsta ümbritsevat männihekki kuumenemise ja süttimise eest. Elektrikud jõudsid olukorda lahendama kella kuue paiku.