Galerii Perekonnad, pruudid ja sõbrad saatsid uued ajateenijad bussi peale

Ootusärevalt bussi oodanud tartlane Kennet Padjus on enda sõnul teenistuseks valmis ning murtud südameid koju maha ei jätnud. «Lähen teenistusse hea tunde ja avatud meelega. Täitsa võimalik, et teenistusest võib välja kasvada elukutse,» sõnas Padjus, kes hakkab aega teenima Tapal.

Paljude teiste hulgas enda lapselast ära saatma tulnud Sirje Rossi tõdes, et on veidi kurb, kuid samas uhke. «Esimene lapselaps, kes ajateenistusse läheb. Ikka on uhke tunne sees,» ütles Rossi. «Poiss ise tahtis väga minna ja ootas tänast päeva juba väga.»