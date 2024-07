Piltuudis Kvartali pardil koorus tibu

Möödunud nädalal selgitas Tartu ülikooli linnuökoloog Marko Mägi, et pardipojad kooruvad tavaliselt mai lõpus ning et Kvartali part ei pruugi tänavu järglasi saada. Ka ei paistnud pesal istuva pardi kõhu alt mune. Õnneks on siiski vähemalt üks muna pardiema kõhu all kuu aega soojenenud ning täna hommikul olid pardid Kvartali ees lillepotis juba kahekesi.