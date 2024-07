Esmaspäeval tuleb kuni 27 kraadi sooja

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma ja on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1–7, Lääne-Eesti saartel ja rannikul edelatuul 3–9, puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 9–17 kraadi.

Peipsi järvel puhub lääne- ja loodetuul 3–8 m/s. Lainekõrgus on 0,3–0,8 meetrit. Kohati võib vihma sadada ja udu olla. Nähtavus on hea või mõõdukas, udu korral halb. Sooja on 14–16 kraadi.

Esmaspäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub läänekaaretuul 3–8, puhanguti kuni 11 m/s. Õhtul puhub muutliku suunaga tuul 1–7 m/s. Sooja on 19–25, Kagu-Eestis kuni 27 kraadi.

Peipsi järvel puhub läänekaaretuul 3–8, õhtul muutliku suunaga tuul 1–6 m/s. Lainekõrgus on 0,3–0,8 meetrit. Ilm on peamiselt sajuta ja hea nähtavusega. Sooja on 23–25 kraadi.