Uue nädala esimeses pooles püsib soe suveilm

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves selgimistega ilm. Mandril sajab mitmel pool vihma ja paiguti tekib udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1–7, Lääne-Eesti saarte rannikul edelatuul 3–9, puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 10–17 kraadi. Esmaspäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub muutliku suunaga tuul 1–7 m/s. Sooja on 19–25 kraadi.

Teisipäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib hoovihma sadada ning esineb udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1–7 m/s. Sooja on 10–17 kraadi. Teisipäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ning kohati võib hoovihma sadada. Puhub lõunakaaretuul, rannikul ka briisituul 3–9 m/s. Sooja on 22–27, rannikul kohati kuni 20 kraadi.

Kolmapäeva öösel hakkab pilvisus Lääne-Eestist alates aegamisi tihenema ja kohati sajab hoovihma. Vastu hommikut jõuab saartele ja Liivi lahe ümbrusse tugevam sadu, on äikest. Tuul pöördub kõikjal kagusse 2–8, saartel ja rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 16–21 kraadi. Kolmapäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Vihmahood liiguvad saartelt üle maa ida suunas, on äikest ja tugevat sadu. Pärastlõunal saartelt alates ilm selgineb. Puhub lõunakaaretuul 3–9, puhanguti kuni 12 m/s. Pärastlõunal pöördub tuul saartelt alates läände. Sooja on 22–28, rannikul kohati kuni 20 kraadi.