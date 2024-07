Põltsamaa rahvas tõmbas uue kaubandushoone rajamisele pidurit

Põltsamaa linnas Jõgeva majandusühistule kuuluval krundil, Kesk 5 ja Kesk 5a, asuvad madalad ühekordsed maakivist majad. Need südalinnas asuvad majad on ühtedest vähestest, mis on linnasüdames pärast teist maailmasõda säilinud. Majandusühistul oli plaan majad lammutada, et nende asemele uus kauplus ehitada. Vana Coopi kauplus asus üle tee ning see maja läks mullu lammutamisele. Selle asemele aga uut poodi rajada ei saa, kuna sel krundil pole uue poe tarvis piisavalt ruumi.