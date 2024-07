Ka eestikeelsesse magistriõppesse vastuvõetutel on õppekoha kinnitamiseks sama tähtaeg. Oma õppima tulekut on tänaseks kinnitanud 990 kandidaati, otsus on langetamata veel 313 kandidaadil.

Enamikul õppekavadel on vastuvõtuotsuse saanud rohkem kandidaate, kui on õppekohti. Sellel on eeskätt kaks põhjust: kas on vastuvõtuks vajaliku lävendi ületajaid õppekohtade arvust enam või on ülikool teinud ettevaatavalt lisaotsuseid mulluste õppekohast loobujate arvu põhjal.