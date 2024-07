Kontserdipäeva alustas Eesti elektropopi duo I Wear* Experiment, kes on juba aastaid teinud ilma nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel muusikaväljal. Viimaste aastate jooksul on bänd tuuritanud Euroopa festivalidel ja klubides, kuid tõelise tähelennu osaliseks saanud Aasias.

Õhtu tipuks andis kontserdi kultuuripealinna Läti teemapäevade raames indie-bänd Carnival Youth, kes esines Tartus esimest korda. Bändi liikmed on Roberts Vanags, Aleksis Luriņš ja bändi Brainstorm laulja Renārs Kaupersi pojad Edgars ja Emīls Kaupers. Ansambel on välja andnud viis albumit, mis on kogunud tunnustust nii Lätis kui ka välismaal.