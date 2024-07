Juhtkiri Omad olgu rahul

Kas see, mida oleme teinud ja saanud, on olnud selle vääriline, mida vaimusilmas ette kujutasime? Kas oleme rahul?

Vaadates seda, kuidas aastaid pooleldi kasutuseta seisnud laululaval on paari nädalaga aset leidnud ridamisi tipptasemel kontserte, mis on nõlva pilgeni rahvast täis toonud, on kindlasti põhjust rahul olla. Tartus toimub. Tartus on põhjust olla. Tartusse on põhjust tulla.

Jah, kultuuripealinna programm on hästi õnnestunud. Need, kes on tahtnud end kultuursete eurooplastena tunda, on vaieldamatult erilisi hetki leidnud ja küllap leiavad veel. Rääkides näiteks sürrealismi suurnäitusest, «Rahamaa» lavastusest, «Suudleva Tartu» šõust ja lauluväljaku kontsertidest, võib valehäbita nentida, et juhtunud on nii mõndagi, mida tavalisel aastal juhtunud poleks.