Tartu 2024 juht usub, et ka väiksel sündmusel võib olla suur mõju

Kuldar Leis vastab, et Stingi ja Bryan Adamsit oleks ta kindlasti kuulama läinud, sest niisugust masti nimesid Tartusse tavaolukorras ei satu. Kindlasti poleks tal tähelepanuta jäänud sürrealismi näitus. Kas aga autsaider-kunstnike varjatud maailmade näitus, mida nii paljud kiidavad, oleks ka temani jõudnud, ei tea. Kuidas niisuguse virvarri keskel kõiki väärt asju märgata või kuidas neid üldse tavakodanikule nähtavaks teha, selles ongi küsimuste küsimus.

Õnneks ei ole Tartu Postimehele tänases lehes arvamusi jaganud inimestel tähelepanu keskpunktis vaid need üks või kaks kontserti – loetletud on ühtekokku poolsada üritust. Kuldar Leis toob tagasiside analüüsist esile ka selle, et näiteks laulupeo publikust 18 protsenti oli tulnud kohale väljastpoolt Tartut ja Lõuna-Eestit. Ning Stingi kontserdile pileti ostnud inimestest 39 ja «Rahamaa» etendusele lausa 60 protsenti oli saabunud mujalt.