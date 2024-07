Talunik peab oma maa kasutamiseks osalema oksjonil

«Tartu Agro on siin meie maadel saanud toimetada pea ilma rahata, nad maksavad maa eest renti alla turuhinna ja nüüd, mil riik soovib maa eest õiglast hinda, on neil kisa lahti,» sõnas Toomas Marga pahaselt.

Tema pere on aastaid võidelnud, et saada oma esivanemate maa tagasi. Marga selgitas, et tema pere küüditati Vorbuselt Siberisse. Maadega seotud dokumendid läksid kaotsi ning need saadi Venemaalt kätte alles siis, kui nende pere põllumaa oli saanud riigi omaks ning antud Tartu Agrole kasutamiseks.