Tuul Sepp: linnaloodust luues ja hoides tasume oma üüratut võlga

Kas linnalooduse «pendel» on kaldunud ära ekstreemsusse ja kas linnaloodusega peaks piiri pidama? Need on head küsimused, mis vajavad argumenteeritud teaduspõhist vastust. Mul on väga hea meel, et need küsimused on Tartus kerkinud, sest just diskussiooni kaudu on võimalik saada uusi teadmisi ja vastuseid.