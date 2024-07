Annelinna noored saavad rulapargile korraliku täienduse

Kausikujuline ramp on noortekeskuse hoovis paar aastat kõvasti kasutust leidnud, kuid noored trikiratturid on noortekeskuse töötajatelt küsinud juba pikalt veidi enamat. «Skate-pargi kasutajaid on meil palju, kuid pelgalt kausist hakkas väheks jääma,» tõdes Annelinna noortekeskuse haldusjuht Siim Vares.