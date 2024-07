Kvartali juures lillepotis on emane sinikael-part vaguralt istunud ligi kuu aega. Põgusal vaatlusel ei ole näha, kas ja kui palju mune tema kõhu all olla võiks. Tartu ülikooli linnuökoloog Marko Mägi kahtlustab, et sel aastal ei pruugi part järglasi saada.