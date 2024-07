Kohus: Palestiina toetuseks korraldatava meeleavalduse keelamine oli õigusvastane

Möödunud aasta 9. novembril esitas Agnes Joyet politsei- ja piirivalveameti (PPA) Lõuna prefektuurile avalduse korraldada 18. novembril Tartu Raekoja platsil avalik koosolek. Seda selleks, et näidata toetust Iisraeliga sõjalisse konflikti tõugatud palestiinlastele.

Päev enne meeleavaldust keelas PPA esindaja selle toimumise, põhjendades otsust sellega, et koosolekule võivad ilmuda ka agressiooni õigustavate plakatitega meeleavaldajad. PPA viitas keeldumise alusena korrakaitseseaduse 62. paragrahvi kolmandale punktile, mis ütleb, et keelatud on korraldada koosolekut, mis õhutab vihkamist, vägivalda või diskrimineerimist näiteks rahvuse, usutunnistuse või poliitiliste veendumuste alusel.