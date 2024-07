TARTU TULEMINE Ülikoolilinna ajaleht: «Ja muidugi on meil Tartus ka üks türgi pasha»

Mõistagi tähendas Vene impeeriumi järjekordne sõda ka eestlaste osalust kahurilihana selles konfliktis. Lisaks oli see sõda, mis ajakirjanduse vahendusel jõudis enamiku eestlasteni. Kuid sel sõjal on teinegi tahk meie ajaloos, mis on ehk seni tagaplaanile jäänud. Nimelt oli see esimene kord, mil Vene impeeriumi Balti kubermangudesse sõjavange massiliselt korterisse paigutati.