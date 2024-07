Korteris kärssas toit ja päästjate abi vajas eakas naine

Kella poole viie ajal õhtul said päästjad teate, et Tartus Anne tänaval tuleb kortermaja esimese korruse korterist suitsu. Koputustele keegi ei vastanud ja päästjad pidid avama ukse jõuga. Suitsu täis korterist leidsid suitsusukeldujad inimese, kes toodi välja ja jäeti toibuma. Päästjad sisenesid uuesti korterisse, kus pliidil kõrbes toit. Ohuallikas likvideeriti ja õnneks põleng kaugemale ei levinud.

Päästjad hoiatavad, et pliidile valmima unustatud toit kuumeneb ja süttib ning süttida võib ka ümbrus. Selle vältimiseks ei tohi valmivat toitu omapea jätta ega pliidi juurest lahkuda.

Kella seitsme ajal õhtul said päästjad teate, et Tartus Puiestee tänaval ühes korteris on kuulda kopsimist ja appihüüdeid. Päästjad sisenesid jõuga korterisse, kust leidsid oma kodu vannitoas kukkunud ja abitult lebama jäänud vanema naise. Patsiendiga jäi edasi tegelema kiirabi.