Näpud põhjas – Tartu koolide remondijärjekord on umbes 30 aastat

Kõige lihtsam reaalsuskontroll on vaadata linna haridushoonete olukorda, linnavalitsuse hinnangut nendele ja hinnangut remondivõimalustele. Tartul on 66 haridushoonet kogupindalaga 250 000 ruutmeetrit, neist lasteaiad 31, koolid 29 ja ametikoolihooneid on kuus.

Nendest hoonetest 16 olukorda hindab linnavalitsus heaks, 15 olukord on rahuldav ja 35 olukord halb. Nii näiteks on abilinnapea Meelis Leidti hinnangul suurepärane õppimiskeskkond hiljuti valminud Pärli koolis ja Karlova kooli Salme tänava majas, aga on neid, kus «vajadus» puhub akna vahelt sisse. Ehk siis: «On neid, kes saavad kasutada väga häid tingimusi, aga on ka neid, kes mitte.»