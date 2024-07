Kelly Olesk: olelusvõitlus sel ühel mänguväljakul

«Tahan kiikuda!» ulub kolmene. «Ei saa, kiigud kinni, tuleb oodata,» on vastus. Oodata ei taha, valib ronimise. Seal on kleenukesel kolmesel neiul oht alla puksitud saada. Käib kui olelusvõitlus ning tugevam pääseb üles ja saab keerlevast liutorust alla lasta. Taas oht, et kellegi jalad tabavad selga.

Ülimenukas mänguplats on meeletult üle rahvastatud, on kohalikud ja muud – kõik läbisegi. Päris igas keeles ei mõista öelda ka, et palun oota. Nii kõlavad hädiselt: please wait, padaž­dite pažalusta. Higised vanemad püüdmas oma lapsi säästa ja kriiskavad põngerjad, kes igale poole tahavad, aga kuskile ära ei mahu.