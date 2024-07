Madis Müller: miks on Eesti eelarvepuudujääk probleem?

Eesti riigi kulud ulatuvad järgmisel aastal eeldatavasti 18,5 miljardi euroni ning umbes iga kaheksas kulutatud euro tuleb katta uue laenurahaga. Seda on selgelt liiga palju olukorras, kus majandus on viimase kahe aasta madalseisust juba kõigi eelduste kohaselt taastumas. Peame tunnistama, et elame riigina tinglikult üle oma jõu.

Kui võtta aluseks rahandusministeeriumi kevadprognoos, on riigi tulud tänavu 50 protsenti suuremad võrreldes viie aasta taguse ajaga. Kulud on aga samal ajal kasvanud ligi 63 protsenti. Valitsussektori kulud on viie aastaga kasvanud 39 protsendilt SKPst juba enam kui 45 protsendini. Ennaktempos on kasvanud kulutused tervishoiule, riigikaitsele ja sotsiaalvaldkonnale.