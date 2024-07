NUNNU GALERII Kiisud tuppa! Kassitoomelt silkas vabadusse seitse päästetud oravapoega

Metsloomaühingu juhatuse liige Katrin Idla rääkis, et nad soovivad koos teadlastega leida senisest tõhusamaid lahendusi, kuidas metsloomi inimese poolt muudetud keskkonnas kaitsta. Algatuse ajend on muu hulgas ka see, et märkimisväärseid uuringuid oravatest Eesti linnades ja asulates seni tehtud pole.