Tõnu Kaljuste ja Tallinna kammerorkester alustavad tuuri Kambjas

Tuuri nimilugu on Ester Mägi «Vesper» (õhtune jumalateenistus). See helilooja pika loomekarjääri viimane orkestriteos on kirjutatud keelpilliorkestrile. Kambja kirikus on kavas esitada ka Heino Elleri «Kodumaine viis», Erkki-Sven Tüüri «Deep Dark Shine», Arvo Pärdi «Greater Antiphons» ja «Cantus Benjamin Britteni mälestuseks» ning Kaija Saari­aho «Terra memoria».