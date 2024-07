Põdra nägemine on kehvapoolne.

Jõhvi-Tartu-Valga maantee 105. kilomeeter asub lõigul, mis on ilus ja sirge. Teeperved on niidetud, kaugemal metsa all südasuvised kõrrelised läbisegi niidulilledega. 8. juuli õhtul kella poole üheteistkümne ajal põrkasid selles paigas kokku auto ja põder, elu kaotasid nii inimene kui ka loom.