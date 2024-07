Riia-Tartu rongiliini testsõitu plaanitakse augustis

Elroni juhatuse liige Märt Ehrenpreis sõnas, et enne Tartu – Riia liini teenindama hakkamist tuleb Eestis üle kümne aasta kasutusel olnud veerem sertifitseerida. «Hetkel täpsustame varasemalt Eestisse sertifitseeritud veeremi täiendava Läti-põhise sertifitseerimise vajaduse ulatust,» sõnas ta.

Ehrenpreisi sõnul taotleb Elron augusti keskpaigaks Lätilt luba 2- ja 3- vaguniliste Stadler Flirt katsesõitude tegemiseks Läti raudteedel. «Kümmekond aastat tagasi on kõik Elroni rongid toodud Eestisse just läbi Läti, kuid selle aja jooksul võib olla paljugi muutunud. Seetõttu plaanime hinnata rongide sobivust ettenähtud gabariiti ehk raudteekoridoris paiknevate konstruktsioonide ja seadmete vahele äramahtumist ja testida Läti raudtee uue raadiosidega ühildumist. Läti raudteel on käimas ulatuslikud raadiovõrgu rekonstrueerimistööd ning tööde mahus viiakse ka Riia – Valka raudteelõik üle uuele raadiosidesüsteemile, peame olema valmis ka selle kasutusele võtmiseks,» märkis Ehrenpreis.