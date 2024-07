PILDID Mitme riigi kunstnikud maalisid Saadjärve ääres näitusele pilte

Kunstifestivali «Linnast välja» ajal valmib Saadjärve ääres Äksi galeriis No1 rändnäitus, See koosneb teostest, mille on maalinud nädalase kunstilaagri ajal sealsamas kunstnikud Belgiast, Portugalist, Hispaaniast, Hiinast, Süüriast, Pakistanist ja Eestist. Välismaiseid kunstnikke on seitse ja kodumaiseid viis.