Tartu ei võta riigikohtu otsust kui kaotust, aga vaidlused jätkuvad

Riigikohus peab lubatavaks, et kohustuslike teenuste portfelli ei pea vaatama tervikuna, vaid rahastuse piisavuse hindamisel võib üldhooldusteenuse kui ühe osa, eraldi välja tõsta. Nüüd saab kitsalt vaadata, kas selle ühe muutunud teenuse kontekstis kohalikule omavalitsusele eraldatud rahast piisab või mitte. Ja see, et me saame ülesannete rahastamise piisavust hinnata lisandunud teenuste kaupa, seda pean mina ülioluliseks.

Miks?

See ei ole esmakordne vaidlus, neid on olnud varem ja tuleb ka edaspidi. Usun, et äkki siiski ilmneb keskvalitsuse esindajates nii palju riigimehelikkust, et ei vaielda ainult vaidlemise pärast, vaid võetakse riigikohtu antud uued suunised eeskujuks. See annab keskvalitsusele võimaluse kohalikke omavalitsuste probleemistikku paremini mõista ja päris lahenduste leidmisel paremini toetada. Ei ole ju mõtet igat kohalikku omavalitsust eraldi halduskohtusse saata. Kui rahaliste vahendite puudujääk on päriselt olemas, siis riik tänases olustikus peaks leidma täiendavad rahalised vahendid ka kohtus käimata. See on ebanormaalne, et oma õiguste kaitseks peame iga asja pärast keskvalitsuse kohtusse kaebama. See ei ole jätkusuutlik.

Riik arvab, et hooldekodus elavad Tartu elanikud ja neile lähim juhtorganisatsioon on siiski kohalik omavalitsus. Et need on linna oma inimesed. Kuidas sellega suhestuda?