Artur Jeremejevile tehti EMil haruldane võte, mistõttu tuli tal leppida seitsmenda kohaga

Suurvõistlus algas Artur Jeremejevil (kuni 67 kg) hästi, tal kulus vaid alla minuti, et kvalifikatsiooniringis jagu saada itaallasest Federico Raccagnist. Nii jätkus eestlase võistlus kaheksandikfinaalis, kus astus talle vastaseks serblane Noe Poc.

Teine kohtumine enam nii lihtsalt ei läinud, vaid Jeremejevi treeneri Kristjan Pressi hinnangul alustas maadlust agressiivsemalt just kodupubliku ees võistelnud Poc. Kuid Jeremejev oskas vastase rutakusest kasu lõigata ja punkte teenida. Tulemus jäi 3-1 tartlase kasuks.

Kolmandas ringis tuli Jeremejevil vastakuti minna Gruusia maadleja Rati Khozrevanidzega, kes oma paremuse kohe maksma pani. Eestlasel võimalust ei tekkinudki ning Jeremejev pidi leppima 0-11 kaotusega. Et grusiin finaali ei jõudnud, vaid saavutas pronksmedali, ei saanud ka Artur Jeremejev lohutusringides edasi maadelda ja nii lõppes EM talle seitsmenda kohaga.

Noorte treener Kristjan Press nentis, et Euroopa meistrivõistlusteks said seatud kõrgemad eesmärgid, kuid tõdes siis, et tulemus jäi suuresti ühe heite taha. «See heide, mis Arturile tehti, ei ole kõige levinum maasmaadluse tehnika ja Eestis peale Valeri Nikitini seda võtet keegi tipptasemel ei oska,» alustas ta selgitamist.