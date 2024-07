Pildid Epp Kärsin meelitas uue erootikapoe rahvast puupüsti täis

Sõna sai ka peakülaline Epp Kärsin. Naudingute koolitaja rääkis, et erootikapoodide jõudmine populaarsetesse kaubanduskeskustesse on ääretult tervitatav.

See võikski olla uus normaalsus, leidis ta. «Ostad sealt ära piima ja leiva ning mõtled, et jess, ostaks vibraatori ka naisele,» tõi Kärsin näite. Seepeale jätkas ta mõttega, et ühiskonnas tuleb normaliseerida, et seks ning intiimsus pole tabuteema, vaid elu imelisem pool. Miks seda siis häbeneda, vaid vastupidi, julgustas Kärsin kõiki rohkem erootikakauplusi külastama.

Samuti kutsus eestlaste armastatuim seksuaalkoolitaja Hotlips Tartu erootikakaupluse avamispeol kõiki üles ütlema oma mehele või naisele, mida nad päriselt magamistoas soovivad, sest meil kõigil on seksuaalfantaasiad ning magamistuba on suhte vundament.

«Ma loen tuhandete meeste-naiste fantaasiatest. Mida ütleb enamik naisi? Ma ei julge jagada, mees arvab, et ma olen pervert. Mehed ütlevad, et ma ei julge jagada, naine arvab, et ma olen pervert. Piltlikult öeldes kaks perverti elavad koos ja kumbi üksteisele igaks juhuks ei ütle,» rääkis ta probleemist. «Meil on kõigil fantaasiad ja mida julgemad me oleme, seda ägedamaks see kõik muutub,» sõnas Kärsin.