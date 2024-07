Juhtkiri Nõges, naat ja need teised lilled

Tegelikult on kureeritud elurikkuse projekti eestvedavad naised mitmes kohas tõestanud, et looduslikud omamaised liigid hästi valitud kooslustes on kaunid ja pakuvad silmarõõmu. Vaadakem Veski tänavat, vaadakem Oa tänavat, kiigakem Roosi tänavasse ja veetkem aega Uueturu pargis. Jah, selle üle võib pidada vaidlusi, kas meeldib, aga kuidas saab ka kellelgi elurikkuse ja selle kadumise pidurdamise vastu miskit olla.

On aga juhtunud nii, et moodsa metsiku linnalooduse tekitamise tuules on pendel nihkunud väga ühte serva. Enam ei mõju värske ja vägevana mesikas või angervaks, vaid hoopis kliinikumi ümbruse hooldatud lillepeenrad, millest Tartu Postimees sel nädalal kirjutas. On õiteilu, on tunda hoolitsevat kätt ja on näha nektarit otsivaid mesilasi.